Україна атакувала одне з найбільших підприємств Росії: де розташований завод "Щегловський вал"

Цієї ночі Україна завдала удару по російському заводу "Щегловський вал" у Тулі. Це одне з найбільших оборонних підприємств Росії.

За даними джерел журналістів Суспільне у спецслужбах, завод "Щегловський вал" був атакований безпілотниками. Зазначимо, що Тула за понад 300 кілометрів від українського кордону по прямій.

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Важлива для України ціль: що відомо про завод "Щегловський вал"

"Щегловський вал" є одним з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. На ньому розробляють керовану зброю для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Зокрема у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Крім цього, підприємство займається модернізацією старої зброї.

Де розташований завод "Щегловський вал": карта

Нагадаємо, що пізно ввечері 20 січня у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що над містом нібито збили БпЛА. Однак у мережі з'явилися відео, де чітко видно "приліт" по заводу. Після цього на місці влучання почалась пожежа.

Вночі у Росії було "спекотно"