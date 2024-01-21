Україна атакувала одне з найбільших підприємств Росії: де розташований завод "Щегловський вал"
Цієї ночі Україна завдала удару по російському заводу "Щегловський вал" у Тулі. Це одне з найбільших оборонних підприємств Росії.
За даними джерел журналістів Суспільне у спецслужбах, завод "Щегловський вал" був атакований безпілотниками. Зазначимо, що Тула за понад 300 кілометрів від українського кордону по прямій.
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Важлива для України ціль: що відомо про завод "Щегловський вал"
"Щегловський вал" є одним з найбільших підприємств оборонної промисловості Росії. На ньому розробляють керовану зброю для сухопутних військ, систем протиповітряної оборони, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Зокрема у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
Крім цього, підприємство займається модернізацією старої зброї.
Де розташований завод "Щегловський вал": карта
Нагадаємо, що пізно ввечері 20 січня у російській Тулі пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили, що над містом нібито збили БпЛА. Однак у мережі з'явилися відео, де чітко видно "приліт" по заводу. Після цього на місці влучання почалась пожежа.
Вночі у Росії було "спекотно"
- Окрім "бавовни" у Тулі, вночі відбулася атака на нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області. Там окупанти переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ Росії. Наразі технологічний процес повністю зупинено, з заводу евакуювали 150 людей. Джерела 24 Каналу стверджують, що це спецоперація СБУ.
- Крім цього, у Смоленській області відбулась атака на авіаремонтний завод. Зокрема там виробляють ракети Х-59. Джерела журналістів "РБК-Україна" повідомили, що атака на цей завод – операція ГУР.