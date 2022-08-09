У Криму пролунали вибухи біля військового аеродрому: все, що відомо

В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи біля авіабази росіян. За офіційною версією загарбників, в Новофедорівці "все добре". Мовляв, "здетонували боєприпаси". Попри це, оголосили евакуацію.

Повідомлення про вибухи почали з'являтись після 15:20. Місцеві жителі розповідали, що чули до 15 гучних звуків. Маріонеткова так звана "влада" Криму підтвердила вибухи у Сакському районі. 24 канал зібрав все, що відомо про "бавовну".

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Відомо, що вибухи лунали на території аеродрому "Саки". Саме звідти злітали винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України. За інформацією телеграм-каналів, на аеродромі базувався 43-й винищувальний авіаційний полк пкс росії.

Окупанти кажуть про "детонацію боєприпасів"

У міноборони росії висунули "офіційну" версію, яка, за традицією, більше схожа на казку. Стверджують, що близько 15:20 на території аеродрому відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів.

Запевняють, що ні люди, ні техніка не постраждали. Зараз нібито гасять пожежу та з'ясовують причини вибуху. Підсумували, нібито жодного вогневого впливу на майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було.

Як виглядає "детонація боєприпасів": відео

Чи є постраждалі

Попри те, що, за версією міноборони, ніхто не постраждав, російські ЗМІ ще перед тим писали про двох травмованих. Потім у так званому "мінохорони здоров'я" сказали, мовляв, постраждалі таки є. Говорили про п'ятьох людей, зокрема, дитину. Ба більше, одній особі нібито потрібно робити операцію.

Ба більше, аксьонов навіть заявив про загиблого. Поки невідомо, яка з цих версій окупантів – правдива.

росіяни в паніці готують евакуацію

Після вибухів на пляжах Криму виникла паніка. Людей просили ховатись в укриття, а перелякані туристи на фоні кричали, що "треба звалювати".

На півострові з'явились кілометрові затори. Всі намагаються покинути район вибухів. Натомість з боку Євпаторії прямували колони машин екстрених служб. Згодом пляжі взагалі стали пустими.



Пустий пляж "Чайка" у Новофедорівці / Фото джерел 24 каналу

Хоч за офіційною версією росіян, "все добре", вони говорять про евакуацію. Крім того, заборонили в'їзд до Новофедорівки.

У Криму – паніка: відео

У росіян палає

росіяни в мережі розганяють погрози. Вони просять завдати ударів у відповідь по Києву чи по Львову. Є повідомлення про ядерну бомбу та "червоні лінії путіна", а також традиційна риторика про "винищення всіх українців.

Насамкінець громадяни держави-агресорки не розуміють, де ППО та "скільки можна це терпіти".

Реакція української влади

В Офісі Президента вже відреагували на "бавовну" у Новофедорівці. Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що український південь особливо прекрасний у серпні. Радник Єрмака Олексій Арестович зазначив, що російська звичка "курити біля бавовни" їх загубить. Він зауважив, що все йде за алфавітом: Б-Бєлгород, В-Вороніж, К-Курськ, К-Крим. Тому Кремлю слід приготуватись.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим.

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