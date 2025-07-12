На Волині пролунали вибухи: "Шахеди" дісталися Луцька

У ніч проти 12 липня Росія продовжує атакувати мирні українські міста дронами-камікадзе типу "Шахед". У Луцьку пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

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Що відомо про вибухи на Волині ?

Російська армія звечора 11 липня запустила ударні дрони типу "Шахед" по території України. Так, близько 3 ранку на Волині почали лунати вибухи.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про роботу ППО.

Перед цим у регіоні була оголошена тривога, а Повітряні сили повідомляли по рух ворожих БпЛА у цьому напрямку.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, через дронову атаку в низці областей оголосили повітряну тривогу. Також є ракетного удару. В окремих регіонах працює протиповітряна оборона.

Якщо у вашій області лунає сигнал тривоги, залишайтеся в укритті до відбою та бережіть себе.