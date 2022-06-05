Вибухи, які чули жителі Одеси, – це обстріли сусідньої Миколаївщини, – ОВА

Зранку 5 червня в Одесі та регіоні не було зафіксовано обстрілів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він повідомив, що російські війська завдали ракетних ударів по столиці Україні, а також по сусідній до Одеси області – Миколаївській.

Важливо Зранку російська крилата ракета критично низько пролетіла над Південноукраїнською АЕС

Проте потрібно памʼятати, що імовірність ракетних атак ворога все ще залишається високою.

Ті вибухи, які ви чули сьогодні, йшли з боку моря. Вони були повʼязані із сусіднім регіоном. З ракетним обстрілом там,

– розповів Сергій Братчук.

Раніше місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в місті. Зокрема, писали, що в Одесі чути запах гару.

Крім того, Сергій Братчук нагадав, що в області постійно проводиться контрдиверсійна робота. Усі затримані особи перевіряються на причетність до участі у диверсійно-розвідувальних групах та певну антиукраїнську діяльність.

Яка ситуація в Одесі: останні новини

Російські війська продовжують обстрілювати Одеську область. Вранці вони завдали удар крилатою ракетою повітряного базування. Про це повідомили 4 червня в оперативному командуванні "Південь". Пуск ракети Х-59 здійснили з літаків стратегічної авіації.

Колишня редакторка російського пропагандистського телеканалу Марина Овсяннікова приїхала до Одеси та назвала її "рідною". В Одеській ОВА вже відреагували на візит російської журналістки.

З'являється все більше нещасних випадків через підірвання на мінах. Місцева влада Одеси неодноразово закликала людей не купатися на пляжах.

Керівник одного з місцевих благодійних фондів постачав товари військового та гуманітарного призначення від іноземних благодійних організацій на територію Одещини, але вони не потрапляли на потреби оборони.

Зранку 4 червня окупанти завдали удару по Одещині. Попередньо, є двоє поранених. Крилата ракета вразила територію сільськогосподарського підприємства та склади. Рятувальники загасили вогонь у будівлі, який виник внаслідок удару, й показали фото руйнувань.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував Путіну погодити в ООН резолюцію щодо розблокування порту Одеси. Водночас росіяни зацікавленні лише виключно в тому, щоб ми зняли оборону Одеси та розмінували цю акваторію, щоб висадити там десант.

Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів.

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