В окупованій Ясинуватій під удар потрапив "відділ поліції": відомі наслідки атаки
На тимчасово окупованій території Донецької області під удар портрапив відділ внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Росії. Йдеться про атаку на "відділ поліції" в місті Ясинувата.
За даними росмедіа, будівлю атакували невідомі. Внаслідок удару постраждали службові машини, які відновити тепер неможливо, інформує 24 Канал.
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Удар по відділку окупаційної "поліції"
У тимчасово окупованому місті Ясинувата в Донецькій області зазнав атаки "відділ поліції" противника. У росЗМІ зазначили, що сама будівля пошкоджена, а також декілька службових машин.
Інцидент у захопленому місті стався 28 січня. Невідомі обстріляли так зване "відділення МВС Росії", що знаходиться на вулиці Жовтневій. Відомо, що до окупації у тій же будівлі працювала українська поліція.
Внаслідок атаки пошкоджено два кабінети поліцейських. В самій будівлі вибило вікна. Крім цього, пошкоджень зазнали 4 службові авто, які були припарковані біля "відділу". Йдеться про 2 "ВАЗи", 1 Renault та 1 "ЗАЗ".
"Машини відновленню не підлягають. Попередньо постраждалих немає", – мовиться в повідомленні росмедіа.
Окупанти обстрілили ринок в Донецьку: що відомо
- У тимчасово окупованому Донецьку під обстрілом опинився Кіровський район. Там обстріляли ринок у великому житловому мікрорайоні "Текстильник".
- Станом на 21 січня було відомо про 25 загиблих та десятки поранених. Як стверджували у мережі, окупанти не поспішали прибирати тіла загиблих з ринку – їх просто накрили тканиною.
- Російські пропагандисти вже встигли звинуватити в обстрілі українських військових, хоча достеменно відома тактика російських загарбників, коли вони власноруч обстрілюють окуповані території, аби потім звинуватити Україну.