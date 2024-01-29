В окупованій Ясинуватій під удар потрапив "відділ поліції": відомі наслідки атаки

На тимчасово окупованій території Донецької області під удар портрапив відділ внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Росії. Йдеться про атаку на "відділ поліції" в місті Ясинувата.

За даними росмедіа, будівлю атакували невідомі. Внаслідок удару постраждали службові машини, які відновити тепер неможливо, інформує 24 Канал.

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Удар по відділку окупаційної "поліції"

У тимчасово окупованому місті Ясинувата в Донецькій області зазнав атаки "відділ поліції" противника. У росЗМІ зазначили, що сама будівля пошкоджена, а також декілька службових машин.

Інцидент у захопленому місті стався 28 січня. Невідомі обстріляли так зване "відділення МВС Росії", що знаходиться на вулиці Жовтневій. Відомо, що до окупації у тій же будівлі працювала українська поліція.

Внаслідок атаки пошкоджено два кабінети поліцейських. В самій будівлі вибило вікна. Крім цього, пошкоджень зазнали 4 службові авто, які були припарковані біля "відділу". Йдеться про 2 "ВАЗи", 1 Renault та 1 "ЗАЗ".

"Машини відновленню не підлягають. Попередньо постраждалих немає", – мовиться в повідомленні росмедіа.

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