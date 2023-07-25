До Євпаторії завітала "бавовна": жителі міста сидять без світла
На території тимчасово окупованого Криму знову було гучно. Цього разу вибухи пролунали у Євпаторії, після чого там почалися проблеми з електроенергією.
Вибухи у Євпаторії пролунали 25 липня ввечері. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.
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Що саме сталося у Євпаторії
Жителі тимчасово окупованого Криму почали писати у соцмережах, що у Євпаторії відбулися "якісь бахи". Також місцеве населення почало жалітися на проблеми зі світлом у деяких районах. Наразі окупаційна адміністрація не коментувала цей інцидент.
Українські моніторингові канали теж підтвердили цю інформацію. Кримські партизани повідомили, що у частині міста зникла електроенергія. Причини та додаткові наслідки "бавовни" у Євпаторії встановлюються.
Де розташована Євпаторія: карта
У Криму розпочався сезон "бавовни"
- Нещодавно вибухи пролунали у Джанкойському районі. 24 липня російські загарбники повідомили про ймовірне влучання у склад боєприпасів та анонсували евакуацію місцевого населення.
- Згодом речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук пояснив, що "бавовна" завітала до двох закинутих ферм у Красній Поляні. Там окупанти розмістили особовий склад та снаряди.
- За попередньою інформацією, до місця вибухів направлялося багато швидких. А ворожі телеграм-канали намагалися пояснити це "розмінуванням".
- Пізніше кримські партизани повідомили, що на складах зберігалися "Онікси". Саме цим ракетами Росія обстрілювала Одещину та Миколаївщину протягом кількох днів.