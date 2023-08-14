У Запоріжжі вночі лунали вибухи: влада розповіла про ситуацію в місті
14 серпня 2023, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Куртєв
У ніч проти 14 серпня у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах попереджали про застосування ворогом балістики.
Однак станом на ранок ситуація у Запоріжжі стабільна. Що за вибухи були у місті – наразі з’ясовується.
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Яка ситуація у Запоріжжі
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що станом на ранок ситуація у місті стабільна. Так, усі комунальні системи в нормі.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Міські служби працюють у штатному режимі,
– зауважив він.
Нагадаємо, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги 14 серпня було чути звуки вибухів. Водночас Повітряні сили ЗСУ інформували: "Запоріжжя – балістика!".
Атака України 14 серпня: останні новини
- У ніч проти 14 серпня росіяни здійснили чергову комбіновану ракетну та дронову атаку Одеси. Ворог бив по місту як "Калібрами", так і "Шахедами".
- Усього 15 дронів запустили у двох хвилях, зокрема по Одесі. І 8 ракет типу "Калібр". Усі атаки відбили сили Протиповітряної оборони.
- Унаслідок збиття ракет уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
- Також вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки. На двох об'єктах спалахнули пожежі. Зараз вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
- Згодом з'явились наслідки атаки росіян. Відомо, що спалахнуло кілька пожеж, в житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено балкони.
- За словами речниці ОК "Південь", ракети довелося збивати буквально над житловими кварталами.
- До речі, попередньо відомо про 3 постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.