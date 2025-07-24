Ворог атакував Запоріжжя 9 "Шахедами": які наслідки

Російська армія вночі 24 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район 9 ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок цього там спалахнули пожежі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю?

Іван Федоров розповів, що окупанти завдали ударів по дачних кооперативах у Запоріжжі та Запорізькому районі.

Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків і прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано,

– сказав посадовець.



Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами" вночі 24 липня / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Очільник Запорізької ОВА також зазначив, що ще один ворожий удар був по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовують. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували.



Пожежу ліквідували рятувальники / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки.

До слова, раніше ворог атакував Запоріжжя 20 липня. Тоді у місті постраждало 10 осіб, а також були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.