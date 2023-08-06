Вночі у Запоріжжі знову лунали вибухи: влада розповіла подробиці
Джерело:Юрій Малашко
У ніч проти 6 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя. У місті чули потужні вибухи.
Як виявилось, ворог атакував околиці Запоріжжя. Внаслідок цього значні руйнування.
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Подробиці нічної атаки Запоріжжя
Як розповіли в ОВА, вночі 6 серпня окупанти вкотре атакували околиці Запоріжжя. Так, вибуховою хвилею було пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури. Також сталося загоряння сухої трави навколо.
У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.
Пошкодження на Запоріжжі / фото ОВА
Також 95 ударів по 21 населеному пункту здійснили російські війська за минулу добу:
- 6 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Новодарівці,
- 5 ракетних атак по Запоріжжю та Комишувасі,
- авіаційний удар по Оріхову,
- атаки з БПЛА по Затишшю та Новодарівці.
Крім того, 81 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Червоного, Левадного, Новоандріївки, Малинівки, Успенівки, Білогір'я, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Павлівки, Плавнів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Масована атака України: останні новини
- З вечора 5 серпня по ранок 6-го серпня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами "Shahed-136/131".
- У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". 12 із 14 "Калібрів" було знищено протиповітряною обороною. Щодо "Кинджалів" інформацію не оприлюднюють.
- У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.
- Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.
- Загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено: 13 крилатих ракет "Калібр"; 17 крилатих ракет Х-101/Х-555; 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131".