Вибухи у Запоріжжі – це робота ППО: в ОВА розповіли подробиці

Вибухи у Запоріжжі 19 серпня – це робота ППО. На щастя, інформації про жертв або постраждалих немає.

Інформацію оприлюднив Олександр Старух – глава Запорізької ОВА. Він наголосив, що деталі наразі уточнюють.

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Старух закликав місцевих жителів зберігати спокій. Окрім того, він нагадав українцям та українкам, як важливо дотримуватися правил безпеки. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно аж до "відбою". Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Гучні звуки вибухів що чули в обласному центрі – це результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних Сил України. Подробиці будуть уточнені. Жертв немає. Зберігаємо спокій та дотримуємось правил повітряної тривоги,

– мовиться у повідомленні.

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ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі 19 серпня. Місцеві жителі розповіли у соціальних мережах, що чули цілу серію схожих звуків. Потім сповістили про повітряну тривогу. Окрім того, у той час про небезпеку сповіщали жителів Луганської області.

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