Росія вночі атакувала Одеську область балістикою: вибухи лунали в Затоці
- У ніч на 21 лютого Росія запустила балістичні ракети по Одеській області.
- Зокрема, вибухи лунали в Затоці – близько 4:31 і 4:33.
Росія продовжує завдавати ударів по території України. Зокрема, у ніч на 21 лютого ворог запустив балістичні ракети на Одеську область .
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторингові канали. Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з півдня ще о 4:27.
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Що відомо про атаку
За даними ПС, щонайменше 2 ракети противник запустив по Одесі та області. Зокрема, летіло й на Затоку – о 4:31 і 4:33 там прогриміли вибухи.
О 4:52 повідомили про відбій загрози балістики, а о 05:50 – ударних БпЛА по всій Україні.
Наразі інформація про збиті ворожі цілі чи наслідки удару відсутня.
Нагадаємо, у ніч 20 лютого, Росія також атакувала Одещину, постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК. Напередодні, 19 лютого, ППО працювала по безпілотниках в Одесі – там сталися локальні аварійні відключення електроенергії.