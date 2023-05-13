Весь російський тил – в межах досяжності ракет Storm Shadow, – ISW про "бавовну" в Луганську

У Луганську 2 дні поспіль була "бавовна". Завдяки ракетам Storm Shadow ЗСУ можуть досягати російські військові об'єкти у тилу.

Експерти ISW зазначили, що українські війська продовжують завдавати ударів по російських тилових районах у Луганській області. Це викликає побоювання в інформаційному просторі щодо здатності України бити на великі відстані.

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Російський тил перебуває в межах досяжності Storm Shadow

На геолокаційних кадрах можна побачити наслідки вибухів на Луганському машинобудівному заводі, що розміщений за приблизно 80 – 100 кілометрів за лінією фронту.

Російські воєнкори припускають, що українські війська могли використати для цього удару зброю великої дальності, таку як крилаті ракети або нещодавно поставлені ракети Storm Shadow.

Інші пропагандисти стверджували, що поки що зарано говорити про те, яку зброю використовували ЗСУ. Водночас вони почали бідкатися про те, що весь російський тил в Луганській області перебуває в межах досяжності ракет Storm Shadow.

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Коротко про "бавовну" в Луганську

У п'ятницю, 12 травня, в тимчасово окупованому Луганську пролунали декілька потужних вибухів. Невдовзі росіяни почали бідкатися у соцмережах і показали наслідки "бавовни" на нафтосховищі та "Машинобудівному заводі "100". Це підприємство колись спеціалізувалося на обладнанні для електронного машинобудування, а зараз там нібито виготовляють полімерні вироби.

Цікаво, що перед "бавовною" на заводі у Луганську був зять Шойгу Олексій Столяров. Він опублікував у соцмережах відео з місця, де вже за годину пролунали вибухи.

Зранку 13 травня у тимчасово окупованому Луганську знову гриміли вибухи. Над районом Ювілейний здійнявся стовп густого диму.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що "бавовна" сталася на території нібито старої будівлі "Луганської академії внутрішніх справ". З 2015 року там розміщувалися військові.