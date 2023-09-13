Має колосальне значення, – політтехнолог пояснив важливість атаки по Севастополю

Вночі 13 вересня в Севастополі було гучно. Судноремонтний завод, а також ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" було атаковано безекіпажними катерами та крилатими ракетами.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу про те, що "бавовна" сталась фактично в центрі Севастополя, та назвав операцію з ураження флоту та портової інфраструктури ворога "розумною та блискучою".

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Боєкомплект детонував 3 години

Він припустив, що судноремонтний завод в Севастополі було атаковано ракетами Storm Shadow, які запускалися з літаків. Це фактично підтвердили в Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, ВДК, судячи зі супутникових знімків, вигорів повністю. До того ж в місцевих пабліках повідомляли, що боєкомплект детонував 3 години з моменту атаки і до ранку,

– зазначив політтехнолог.

Дуже важливо, що підводний човен, в кий було влучання, є носієм "Калібрів". І це підтверджує той факт, що для України пріоритетними цілями є саме носії ракет. Саме тому раніше були атаки по літаках, які є такими носіями, аеродромах, а також по надводних носіях.

"Ця атака взагалі має колосальне значення. Вона демонструє, що ракети, здатні долітати до захищених бухт Севастополя і знищувати російські кораблі", – зауважив Тизенгаузен.

Політтехнолог оцінив успішність операції в Севастополі: дивіться відео

Потрібно закріпити успіх

Дуже розумно було атакувати вночі і саме в сухих доках, де стояли на ремонті судна. Адже в той момент на них не було екіпажу, який міг би привести в бойову готовність якусь зброю та спробувати щось збити.

Звісно, на думку політтехнолога, росіяни невдовзі замислять черговий криворукий "удар відплати". Спробують посилено полювати за українськими літаками, які здатні запускати ракети Storm Shadow. Також окупанти можуть атакувати аеродроми. Але це вже вони здійснювали неодноразово.

"Однак скільки б ударів по українській авіації та інфраструктурі не завдавали росіяни, однак під час цієї операції було піднято в повітря щонайменше 5 бортів, які й запустили 10 крилатих ракет по Севастополю. І цей успіх українських сил потрібно закріпити", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Більше про атаку на Севастополь

Вночі 13 вересня судноремонтний завод в Севастополі атакували три безекіпажні катери та 10 крилатих ракет. Влучання відбулось у ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону", які перебували на ремонті на заводі.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, ВДК та підводний човен отримали "значні ураження". Також за його припущенням ці борти "не підлягають відновленню".

Водночас в Росії підтвердили атаку на Севастополь та факт ураження корабля та підводного човна. Але російські пропагандисти зазначають, що пошкоджені судна нібито будуть "відновлені".

Також журналісти з видання Defense Express назвали цю операцію "унікальною". На їхню думку, "підводні човни є надскладною ціллю, протидія якій вимагає цілого комплексу засобів, із протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними субмаринами".

Проте Україна не має штатних можливостей для ураження підводних човнів російського флоту. Тому в морі вразити ворожий підводний човен не було можливостей. Єдиним "вікном можливостей" було влучити по "Ростову-на-Дону", коли він перебував в бухті. Цим і скористалися українські льотчики.

ВДК "Мінськ" може стати третім російським великим десантним кораблем, який було уражено українськими силами. Перші два - "Оленегорський горняк", який отримав пошкодження 4 серпня, та "Саратов", знищений у березні 2022 року.