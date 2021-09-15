За інформацією джерела видання, тепер слідство повинне з'ясувати, чи була вибухова речовина встановлена в авто, чи її перевозили загиблі.
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Нові деталі вибуху авто у Дніпрі
Для підтвердження або спростування цієї версії необхідно буде провести низку експертиз. Однак ймовірно, вибухівка перебувала в салоні автомобіля, а не під днищем.
Характер травм, а також пошкодження авто говорять на користь цієї версії,
– заявило джерело.
Водночас інший співрозмовник видання назвав маячнею припущення, що ветеран війни на Донбасі Олексій Кавлак міг начебто перевозити вибухівку: "Він займався тактмедом, багато років був інструктором, допомагав рятувати життя, а не навпаки".
Нагадаємо, вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто.
Вибух автівки у Дніпрі: що відомо
- Машина вибухнула на проспекті Богдана Хмельницького. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна.
- У результаті загинули 2 людей, які перебували у машині, – речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак.
- У поліції за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. Згодом стало відомо, що розслідування розпочала Служба безпеки.