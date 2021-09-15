За інформацією джерела видання, тепер слідство повинне з'ясувати, чи була вибухова речовина встановлена в авто, чи її перевозили загиблі.

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Для підтвердження або спростування цієї версії необхідно буде провести низку експертиз. Однак ймовірно, вибухівка перебувала в салоні автомобіля, а не під днищем.

Характер травм, а також пошкодження авто говорять на користь цієї версії,

– заявило джерело.

Водночас інший співрозмовник видання назвав маячнею припущення, що ветеран війни на Донбасі Олексій Кавлак міг начебто перевозити вибухівку: "Він займався тактмедом, багато років був інструктором, допомагав рятувати життя, а не навпаки".

Нагадаємо, вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнуло авто.

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