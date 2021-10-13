Це сталося приблизно о пів на 3 годину ночі 13 жовтня. Коли рятувальники прибули, вони встановили, що пожежа після інциденту не почалася.

Раніше У центрі Дніпра пролунав вибух в житловому будинку: загинули двоє людей

Назвали причину інциденту

Газ вибухнув у квартирі 2-поверхового будинку на вулиці Молодіжна. Господарка та її співмешканець потрапили до лікарні з численними опіками. Медики повідомили, що потерпілі перебувають у стані середньої важкості.

Наслідки вибуху газу в будинку: дивіться відео ДСНС

Також пожежники перевірили стіни та встановили, що опорні конструкції дому не пошкоджені. Тому сусідам потерпілих нічого не загрожує. Поте все ж, внаслідок вибуху виникло руйнування міжкімнатної перегородки у квартирі,

Окрім цього, пошкодилися двері та вікна. Правоохоронці почали встановлювати обставини інциденту. Наразі відома лише ймовірна причина вибуху – недотримання правил пожежної безпеки.

Квартира, у якій вибухнув газ: дивіться відео ДСНС

На відео помітно, що помешкання перетворилося на суцільне звалище. На підлозі там розкидано багато пошкоджених речей. Також повністю зруйнувалися меблі.