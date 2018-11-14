Вибухонебезпечна ДТП на Київщині: вантажівка влетіла у заповнений бензовоз

На трасі під Білою Церквою на Київщині фура врізалась у бензовоз і пробила цистерну з пальним.

Аварія трапилась вдень 14 листопада на трасі Біла Церква – Сквира біля супермаркету, інформує прес-служба ДСНС.

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Рятувальники, які прибули на виклик з'ясували, що водій вантажівки не впорався з керуванням і зіткнувся з бензовозом.

Внаслідок зіткнення причіп фури зробив пробоїну у цистерні бензовоза і з неї просто на проїжджу частину почало витікати пальне.



Вантажівка протаранила бензовоз на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Щоб не допустити займання, пожежники залили розлитий бензин, пожежною піною і організували перекачку пального в іншу ємність.



Вантажівка пробила цистерну бензовозу у ДТП на Київщині/Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

На щастя, обійшлось без постраждалих.

14 листопада у Києві випав перший сніг, який спровокував у столиці чимало резонансних ДТП.