Вічна слава усім, – Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам

У новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про нагородження захисників та захисниць України державними відзнаками та висловив подяку тим, хто не припиняє боротьбу з окупаційним режимом.

202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами

Зеленський наголосив, що окремої подяки заслуговують українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки.

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Президент наголосив, що кожен і кожна повинні й надалі показувати, що в російської армії немає жодного права приймати рішення на нашій землі. Він наголосив, що ця незламність та жага до свободи – це важливий компонент нашої перемоги.

Щоб віддати шану тим, хто щодня боронить Україну та проявляє неабияку самовіддачу, Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам

Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами,

– йдеться у зверненні.

За час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч захисників і захисниць України нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни та в допомозі нашим людям.

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