Вічна слава усім, – Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам

20 травня 2022 , 22:48
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У новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про нагородження захисників та захисниць України державними відзнаками та висловив подяку тим, хто не припиняє боротьбу з окупаційним режимом.

202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами 

Зеленський наголосив, що окремої подяки заслуговують українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки. 

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Президент наголосив, що кожен і кожна повинні й надалі показувати, що в російської армії немає жодного права приймати рішення на нашій землі. Він наголосив, що ця незламність та жага до свободи – це важливий компонент нашої перемоги. 

Щоб віддати шану тим, хто щодня боронить Україну та проявляє неабияку самовіддачу, Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам

Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами,
– йдеться у зверненні.  

Нагадаємо. За час повномасштабної війни вже понад 14 тисяч  захисників і захисниць України нагороджені за хоробрість та ефективність в обороні країни та в допомозі нашим людям.
 

Нічне звернення Зеленського за 20 травня: дивіться відео 

 

Автор: Юлія Бабич