Вічна слава усім, – Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам
У новому зверненні до українців президент Володимир Зеленський підписав черговий указ про нагородження захисників та захисниць України державними відзнаками та висловив подяку тим, хто не припиняє боротьбу з окупаційним режимом.
202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами
Зеленський наголосив, що окремої подяки заслуговують українці, які опинилися на тимчасово окупованій території. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки.
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Президент наголосив, що кожен і кожна повинні й надалі показувати, що в російської армії немає жодного права приймати рішення на нашій землі. Він наголосив, що ця незламність та жага до свободи – це важливий компонент нашої перемоги.
Щоб віддати шану тим, хто щодня боронить Україну та проявляє неабияку самовіддачу, Зеленський розповів про нові нагороди українським захисникам
Підписав сьогодні й черговий указ про нагородження наших захисників. 202 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами,
– йдеться у зверненні.
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