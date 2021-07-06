Про це повідомили журналістам в міськраді Одеси. Інцидент трапився ввечері 6 липня.

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До них прибули правоохоронці

"Відпочивальників" на меморіальному комплексі помітили оператори міського Центру інтегрованої системи відеонагляду. Загалом там було приблизно 6 людей, з яких щонайменше 1 особа неповнолітня.



Пікнік на меморіальному вогні в Одесі / Фото "Думская"

Оператори одразу направили на місце співробітників муніципальної варти. Вони пояснили, чому так не можна робити й попросили компанію змінити локацію своєї вечірки.

Зверніть увагу! Декілька дівчат опублікували на своїх інстаграм-сторінках відео зі святкування дня народження, яка наробила чимало галасу. Річ у тім, що вечірку влаштували на Меморіалі Героям Небесної Сотні у Львові. Все дійство супроводжувала російська музика, танці та феєрверки.

Розташування вічного вогню в Одесі / Карта Google