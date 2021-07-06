Про це повідомили журналістам в міськраді Одеси. Інцидент трапився ввечері 6 липня.
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До них прибули правоохоронці
"Відпочивальників" на меморіальному комплексі помітили оператори міського Центру інтегрованої системи відеонагляду. Загалом там було приблизно 6 людей, з яких щонайменше 1 особа неповнолітня.
Пікнік на меморіальному вогні в Одесі / Фото "Думская"
Оператори одразу направили на місце співробітників муніципальної варти. Вони пояснили, чому так не можна робити й попросили компанію змінити локацію своєї вечірки.
Розташування вічного вогню в Одесі / Карта Google