Про це повідомили журналістам в міськраді Одеси. Інцидент трапився ввечері 6 липня.

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До них прибули правоохоронці

"Відпочивальників" на меморіальному комплексі помітили оператори міського Центру інтегрованої системи відеонагляду. Загалом там було приблизно 6 людей, з яких щонайменше 1 особа неповнолітня.

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Пікнік на меморіальному вогні в Одесі / Фото "Думская"

Оператори одразу направили на місце співробітників муніципальної варти. Вони пояснили, чому так не можна робити й попросили компанію змінити локацію своєї вечірки.

Розташування вічного вогню в Одесі / Карта Google