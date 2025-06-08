Від 7 до 10 балів: Зеленський "виставив оцінки" найгучнішим операціям проти Росії

Президент Зеленський оцінив операції проти країни-агресорки. Політик згадав за унікальну "Павутину" і атаки на Кримський міст.

Глава держави дав інтерв'ю для ABC News. У ньому він, зокрема, прокоментував успіх й необхідність таких операцій, як "Павутина", передає 24 Канал.

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Оцінки від Зеленського

Зеленський зауважив, що СБУ здійснює виняткові операції. Була в неї і історія з Кримським мостом. Від початку війни окупанти використовували його для постачання зброї. І тому було важливо знищити цей логістичний ланцюг ворога. Служба безпеки працювала над цим і робила вдалі кроки. "Були і кроки, коли вдало, але не все вийшло, що хотіли", – зізнався президент. Атаки на Кримський міст він оцінив у 7 – 8 балів.

Операції щодо знищення російського Чорноморського флоту та нещодавня "Павутина", наголосив глава держави, заслуговують на оцінку в 10 балів.

Нагадаємо, що 1 червня СБУ атакувала кілька дальніх російських аеродромів. За словами українських посадовців, було знищено 41 стратегічний літак противник. Західні експерти називають меншу цифру – у 20 бомбардувальників.

Зауважимо, що 3 червня була здійснена третя з початку повномасштабного вторгнення атака на Кримський міст.