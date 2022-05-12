Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку: влучили в НПЗ та інші об'єкти

Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку у четвер, 12 травня. Зокрема, влучили у місцевий нафтопереробний завод.

Дмитро Лунін – голова Полтавської ОВА – повідомив про ракетний удар близько 17:22. Тоді він заявив, що чотири ворожі ракети влучили у Кременчуцький НПЗ. Окрім того, Лунін зауважив, що звуки вибухів лунали у Полтавському районі.

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На території області тоді діяла повітряна тривога. Згодом голова ОВА опублікував нові деталі. Він наголосив, що по місту влучили від 8 до 12 ракет.

Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 18:10 Полтавська ОВА оголосила про відбій повітряної тривоги.

Кременчуцький нафтопереробний завод двічі обстрілювали

Українців закликають не ігнорувати тривоги та відразу йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя.

Удар по Кременчуцькому нафтопереробному заводу 12 травня – третій від початку повномасштабного вторгнення Росії. Спершу російські загарбники вгатили по ньому вранці 2 квітня. Тоді спалахнула пожежа. Через завдані руйнування завод був змушений зупинити роботу. Згодом повідомили про декількох постраждалих. Люди отримали опіки.

Вдруге ворог вдарив по заводу 24 квітня – коли українці святкували Великдень. Загалом по Кременчуку тоді вдарили 9 ракетами. Лунін повідомив про загиблого. Окрім того, постраждали 7 людей.