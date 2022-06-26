Від обстрілу будинку у Києві постраждала жінка, яка тікала від ударів росіян із Сєвєродонецька

Уранці 26 червня російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Києва. Одна із чотирьох ворожих ракет влучила у 9-поверхівку. Там провели евакуацію мешканців.

Однією із тих, хто мешкав у пошкодженому росіянами будинку, – переселенка із Сєвєродонецька Ірина. Її реакцію на обстріли зафіксувала кореспондентка Наталя Нагорна.

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Втікає від обстрілів не вперше

Евакуйована зі зруйнованого будинку у Києві Ірина знову опинилася на вулиці. Жінка, а також її тварини – три коти та пес, перенервували через ранкові вибухи.

Плаче навіть не через ракети,

– зауважила кореспондентка.

Раніше жінка мешкала у Сєвєродонецьку, який росіяни зрівняли із землею.

, Збройним силам Росії знадобився практично місяць, щоб захопити Сєвєродонецьк . Окупанти прорвали оборону ЗСУ наприкінці травня, після чого в місті точилися вуличні бої. Загарбники знищили місто, тому ЗСУ не було сенсу залишатися на розбитих позиціях. 25 червня Генштаб підтвердив відступ українських військових.

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Ранкові обстріли Києва: що відомо

За інформацією радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, вранці 26 червня по центру Києва вдарили 4 ракетами. Одна з них потрапила у багатоповерхівку, інша – у дитячий садок, де замість дитмайданчика тепер – велетенська яма.

Одна з них потрапила у багатоповерхівку, інша – у дитячий садок, де замість дитмайданчика тепер – велетенська яма. Після удару у новобудові спалахнула велика пожежа. Загорілося майже 300 квадратних метрів. На рятувальну операцію прибули близько 70 рятувальників та 20 одиниць техніки.

З-під завалів будинку у Києві дістали 7-річну дівчинку та направили до медичного центру Охматдит. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, зараз життю дитини нічого не загрожує.

Ще одну ракету вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл біля Києва. Їх вже змогли виявити.

Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що агресор завдав удару по столиці України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з акваторії Каспійського моря.

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