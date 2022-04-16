Від перемоги України залежить, яким буде світ – The Economist

Україна уже 52-й день титанічно протистоїть агресії Росії. І саме від перемоги нашої держави залежатиме доля не лише нашої держави, а й всього світу. Адже вона покаже, як він повинен працювати.

Низка країн, що розвиваються, або підтримують дії Росії або займають нейтральну позицію. Натомість США й інші члени НАТО об'єдналися, щоб протистояти діям країни-агресорки.

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Лише третина світу відкрито засуджує дії Росії

Зазначимо, що 2 березня 141 країна засудила вторгнення Росії на територію України. Про це свідчить голосування ООН. У ньому п'ятеро країн були проти та ще 35 утрималися. Насправді ж, зазначають аналітики, ситуація складніша.

У країнах, які відкрито засуджують дії країни-агресорки, живе лише третина населення світу. І більшість із цих країн західні.

Ще третина дотримується нейтральної позиції. Мовиться про Індію, Саудівську Аравію й Об'єднані Арабські Емірати.

Решта підтримує російське вторгнення. Так, наприклад, той же Китай використовую російські наративи про біологічну зброю, яку Україна буцімто створює на замовлення США.

Китай і Росія говорять про занепад Заходу

Так, попередній президент США Дональд Трамп усіляко зневажав союзників Америки. Натомість Європейський союз часто був поглинутий власними проблемами. Зокрема через Brexit і вихід Великої Британії.

Аналітики стверджують, що у бідних країнах Америку та її союзників вважають корисливими. Мовляв, вони вимагають солідарності тоді, коли їм це вигідно, і відвертаються щойно щось іде не так. Неоднозначне ставлення також і до Європи, яка, на думку багатьох, лицемірна. Вона охоче приймає біженців з України, чого не скажеш про тих, хто втікав від війни у Сирії.

Україна показала світові обличчя справжнього зла

Поки Європа висловлює свою стурбованість, а країни, що розвиваються, підтримують війну з Україною, наша держава показує справжнє обличчя зла. Володимир Путін може вкотре заявляти про "спецоперації", але весь світ нарешті побачив ті звірства, які він несе. І хоч президент Росії переконаний, що НАТО намагається напасти на його країну, але саме Альянс прихистив у себе ті держави, яким раніше вдалося вирватися від радянської тиранії.

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Путін знає, що війна іде не лише на полі бою. Успішне застосування сили – основа структури геополітики. Тож якщо Росія переважатиме в Україні, то це неминуче вплине на решту світу. Мовиться і про торгівлю, і про договори, і про міжнародне право. Весь світ змушений буде обертатися навколо Росії.

Такий розклад сил може підійти Китаю. Ця країна намагається підім'яти під себе світ, щоб домінувати у своїй сфері впливу. Але це можуть різко негативно сприйняти лідери тих країн, які бажають процвітання власному народу.

Україна – маяк демократії

Оглядачі підкреслюють, що він такий же недосконалий, як і Захід. Але він дає кожному свободу та надію. Тож країни, що розвиваються, не повинні нині відмовлятися від цієї недосконалої системи. Вони повинні захищати її від Володимира Путіна, висловитися проти війни та допомогти Україні протистояти тиранії.

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