Росія уже випустила по території України 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр", – ЗСУ

Ворог нападає на нас не лише на суші та на морі. Він ще й максимально агресивний у небі, запускаючи все нові й нові ракети типу "Іскандер" і "Калібр".

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Росія випустила по території України 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр". Цю кількість ракет країна-агресорка випустила від початку відкритого вторгнення на територію нашої країни.

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Випускають ракети наземного та морського базування

Зокрема він наголошує, що не гребувала Росія використанням оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування. Мовиться про "Іскандер" і "Калібр". Ними окупанти бомблять мирні міста та села нашої країни.

Цей кривавий злочин путінського режиму – кричуще порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу,

– наголосив Залужний.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати Росії станом на ранок 11 березня:

особового складу – понад 12 тисяч осіб,

танків – 353 одиниці,

ББМ – 1165 одиниць,

артилерійських систем – 125 одиниць,

РСЗВ – 58 одиниць,

засоби ППО – 31 одиниця,

літаків – 57 одиниць,

гелікоптерів – 83 одиниці,

автомобільної техніки – 558 одиниць,

кораблі / катери – 3 одиниці,

цистерн з ПММ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць.

До теми – ЗСУ за 10 березня знищили 10 ворожих літаків – дивіться відео:

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