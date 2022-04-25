Від цього залежить майбутнє України, – Зеленський подякував кожному, хто не припиняє боротися

25 квітня 2022 , 13:33
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Володимир Зеленський у телеграмі

Україна продовжує боротися з російською агресією. Від сили спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє нашої держави та нашого народу.

Володимир Зеленський подякував усім громадянам, які це розуміють. Про це президент у понеділок, 25 квітня, написав на своїй сторінці у соцмережах, оприлюднивши нові світлини з війни.

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Вдячний кожному й кожній, хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком,
– зазначив український лідер.

Втрати Росії у війні проти України

  • особового складу – 21 900;
  • танків – 884;
  • бойових броньованих машин – 2 258;
  • артилерійських систем – 411;
  • РСЗВ – 149;
  • засоби ППО – 69;
  • літаків – 181;
  • гелікоптерів – 154;
  • автомобільної техніки – 1 566;
  • кораблі /катери – 8;
  • цистерн з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;
  • Спеціальна техніка – 28;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

До слова – зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня: дивіться відео

 

Автор: Олег Васьків