Від цього залежить майбутнє України, – Зеленський подякував кожному, хто не припиняє боротися

Україна продовжує боротися з російською агресією. Від сили спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє нашої держави та нашого народу.

Володимир Зеленський подякував усім громадянам, які це розуміють. Про це президент у понеділок, 25 квітня, написав на своїй сторінці у соцмережах, оприлюднивши нові світлини з війни.

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Вдячний кожному й кожній, хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком,

– зазначив український лідер.

Втрати Росії у війні проти України

особового складу – 21 900;

танків – 884;

бойових броньованих машин – 2 258;

артилерійських систем – 411;

РСЗВ – 149;

засоби ППО – 69;

літаків – 181;

гелікоптерів – 154;

автомобільної техніки – 1 566;

кораблі /катери – 8;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;

Спеціальна техніка – 28;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

До слова – зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня: дивіться відео