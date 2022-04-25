Від цього залежить майбутнє України, – Зеленський подякував кожному, хто не припиняє боротися
25 квітня 2022 , 13:33Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський у телеграмі
Україна продовжує боротися з російською агресією. Від сили спротиву – в усіх його формах – безпосередньо залежить майбутнє нашої держави та нашого народу.
Володимир Зеленський подякував усім громадянам, які це розуміють. Про це президент у понеділок, 25 квітня, написав на своїй сторінці у соцмережах, оприлюднивши нові світлини з війни.
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Вдячний кожному й кожній, хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко. Бо найтемніший час завжди перед світанком,
– зазначив український лідер.
Втрати Росії у війні проти України
- особового складу – 21 900;
- танків – 884;
- бойових броньованих машин – 2 258;
- артилерійських систем – 411;
- РСЗВ – 149;
- засоби ППО – 69;
- літаків – 181;
- гелікоптерів – 154;
- автомобільної техніки – 1 566;
- кораблі /катери – 8;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 201;
- Спеціальна техніка – 28;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
До слова – зведення Генштабу станом на ранок 25 квітня: дивіться відео