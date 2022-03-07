Від ворога не буде жодного сліду, – Володимир Зеленський знову звернувся до українців

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до нації та розповів про ситуацію у країні.

Перш за все, глава держави запевнив, що він залишається у столиці України – Києві.

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Зеленський звернувся до українців

Президент наголосив, що ненависть, яку ворог приніс в міста України з обстрілами та бомбами, там не залишиться. Ба більше, від неї не буде жодного сліду.

Ненависть – це не про нас. Від ворога не буде жодного сліду,

– додав Володимир Зеленський.

Глава держави також запевнив, що міста, які руйнував ворог, українці зроблять кращими ніж будь-яке місто у Росії.

Звернення Зеленського: дивитися відео

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