Кабмін змінив умови видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном

Кабінет Міністрів України 7 червня ухвалив нову постанову щодо чоловіків призовного віку за кордоном. Тепер ця категорія громадян не зможе отримати паспорт без військово-облікових документів.

Про це мовиться у новій постанові українського уряду. Нові правила запрацюють вже з 30 червня 2024 року.

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Паспорти не видаватимуть без військово-облікових документів

Кабінет Міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межі України.

Уряд також вніс зміни до процесу видачі та поновлення паспортів як для громадян України, так і для іноземців, який тепер включає процедури заміни втрачених або викрадених паспортів. Відповідальність за виконання цих завдань буде покладено на державне підприємство "Документ".

Згідно з постановою українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта.

Постанова Кабміну про зміни у видачі паспортів українцям призовного віку за кордоном: дивіться документ

Ці нові правила мають бути впроваджені 30 червня 2024 року і діятимуть до прийняття закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше шести місяців з дня набрання чинності постановою.

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