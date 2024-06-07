Кабмін змінив умови видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном
Джерело:Кабмін України
Кабінет Міністрів України 7 червня ухвалив нову постанову щодо чоловіків призовного віку за кордоном. Тепер ця категорія громадян не зможе отримати паспорт без військово-облікових документів.
Про це мовиться у новій постанові українського уряду. Нові правила запрацюють вже з 30 червня 2024 року.
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Паспорти не видаватимуть без військово-облікових документів
Кабінет Міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту, спрямованого на надання адміністративних послуг у сфері міграції за межі України.
Уряд також вніс зміни до процесу видачі та поновлення паспортів як для громадян України, так і для іноземців, який тепер включає процедури заміни втрачених або викрадених паспортів. Відповідальність за виконання цих завдань буде покладено на державне підприємство "Документ".
Згідно з постановою українські чоловіки у віці від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта.
Постанова Кабміну про зміни у видачі паспортів українцям призовного віку за кордоном: дивіться документ
Ці нові правила мають бути впроваджені 30 червня 2024 року і діятимуть до прийняття закону про адміністративні послуги для громадян України за кордоном, але не довше шести місяців з дня набрання чинності постановою.
МЗС відновило консульські послуги для чоловіків за кордоном
- У Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже з 18 травня 2024 року чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг. Однак тепер поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.
- Ще 23 квітня українські дипломатичні представництва за кордоном оголосили про призупинення обслуговування чоловіків призовного віку. Міністерство закордонних справ роз'яснило, що перебування за кордоном не звільняє громадян від виконання обов'язків перед Батьківщиною, а консульські послуги почнуть видавати з набранням чинності нового закону про мобілізацію.
- У МЗС наголосили, що за кілька тижнів технічної паузи фахівці оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України.