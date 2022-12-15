У Британії видали книгу з промовами Зеленського: гроші підуть на відбудову України

Одне з найбільших міжнародних видавництв у світі Penguin Random House опублікувало збірку, де вмістили 16 промов Президента України Володимира Зеленського.

Деякі з промов Зеленський виголосив під час повномасштабної війни. Частину грошей від продажу книги спрямують через фандрейзингову платформу UNITED24 на відбудову України.

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Що відомо про книгу

Книга "Послання з України" вже вийшла у всьому світі. Вона має тверду палітурку, але є ще електронний та аудіоформат. Там вмістили 16 промов з 2019 року й до нинішнього часу. Вони дозволять іноземному читачу краще зрозуміти українців: їхні прагнення, принципи та цінності.



Як виглядає книга "Послання з України"

Редакційний директор видавництва Hutchinson Heinemann, що входить до Penguin Random House Роуен Борчерс зазначив, що за останні 9 місяців промови Зеленського стали закликом до об'єднання всіх, хто дбає про майбутнє демократії.

Допомогти йому поділитися своїм посланням зі світом – це честь,

– наголосив Борчерс.

Зазначимо, що Penguin Random House – це провідне видавництво Великої Британії. Його заснував у 1935 році Аллен Лейн. Видавництво опублікувало твори понад 50 лауреатів Нобелівської премії та понад 100 лауреатів Пулітцерівської.

UNITED24 – фандрейзингова платформа та місце, де збирають гроші на підтримку України. Вони надходять на рахунки НБУ та спрямовуються на головні потреби. За 7 місяців роботи UNITED24 зібрала понад 237 мільйонів доларів від громадян зі 110 країн.