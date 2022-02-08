Видання Reuters обурило МЗС України повторенням наративів Росії
Джерело:твітер Oleg Nikolenko
МЗС України обурила публікація видання Reuters. Інформаційне агентство у новині про Донбас використало формулювання "лідер сепаратистів".
Олег Ніколенко нагадав, що на Донбасі – "не сепаратисти", а російські окупанти. Речник МЗС України зауважив: коли мовиться про безпеку Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль.
Зауважте Варшава не має "імперських амбіцій" та територіальних претензій до України, – МЗС Польщі
Тим часом у твітері Reuters опублікували заяву "лідера сепаратистів", який заявив, що повномасштабна війна на Сході України начебто може вибухнути в будь-який момент.
На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за свої злочини,
– наголосив Ніколенко.
Публікація Reuters / Скриншот 24 каналу
Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі"
- Тим часом окупанти на Донбасі вигадали новий фейк.
- Цього разу бойовики голосять про "найманців з Польщі".
- Новину підхопили російські пропагандистські ЗМІ.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України вже спростували фейк. Там нагадали, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори.
США попередили Росію про можливі санкції: дивіться відео