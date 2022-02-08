Видання Reuters обурило МЗС України повторенням наративів Росії

МЗС України обурила публікація видання Reuters. Інформаційне агентство у новині про Донбас використало формулювання "лідер сепаратистів".

Олег Ніколенко нагадав, що на Донбасі – "не сепаратисти", а російські окупанти. Речник МЗС України зауважив: коли мовиться про безпеку Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль.

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Тим часом у твітері Reuters опублікували заяву "лідера сепаратистів", який заявив, що повномасштабна війна на Сході України начебто може вибухнути в будь-який момент.

На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за свої злочини,

– наголосив Ніколенко.



Публікація Reuters / Скриншот 24 каналу

Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі"

Тим часом окупанти на Донбасі вигадали новий фейк.

Цього разу бойовики голосять про "найманців з Польщі".

Новину підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України вже спростували фейк. Там нагадали, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.