Видатне досягнення, – Арестович про збиття російських надзвукових ракет "Онікс

Українська протиповітряна оборона збила 2 російських ракети "Онікс". Це можна назвати досягненням, оскільки таке завдання не є простим.

Дійсно, це дуже складна ціль, ракети надзвукові, наголосив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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Збити її дуже-дуже непросто. Це видатне досягнення,

– наголосив чиновник.

Цими ракетами російські окупанти атакували Одеську область. Вони запустили їх з території окупованого Криму вранці 14 червня. Сили ППО збили 2 "Онікси" над морем.

Нагадаємо, 9 травня окупанти також запустили у бік Одещини 4 ракети "Онікс". Для цього використали ракетний комплекс "Бастіон", що розташований в Криму. Постраждалих серед цивільних не було.

Ракети над Заходом теж збили

Росіяни вдень 14 червня знову запустили ракети у бік Заходу – знову з акваторії Чорного моря. Повітряну тривогу тоді оголосили по всій Україні.

ППО за годину збили одразу 3 крилаті ракети. Ймовірно, це були "Калібри". Таку роботу провели у проміжку часу від 12:20 до 13:20.

Ракети збили над Тернопільською та Львівською областями. Зокрема, над Золочевом. Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що уламки впали на цегельню, тому постраждали 6 людей, які перебували у приміщенні. Серед них – дитина. Стан постраждалих оцінюють як легкої та середньої важкості.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш зазначив, що, на щастя, жертв вдалося уникнути.

Загроза ракетних ударів не зникла

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що в акваторії перебуває 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен. Вони споряджені 20 крилатими ракетами. Тобто загроза ракетних ударів досі є. Українців просять не нехтувати заходами безпеки та дотримуватись правил повітряної тривоги.

Крім того, росіяни тримають в морі один великий десантний корабель, що створює також загрозу проведення десантної операції. Однак ЗСУ міцно тримають оборону та готові до будь-яких ситуацій.

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