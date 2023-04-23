Двоє чоловіків прикинулися дітьми, аби виїхати з України: "підлітків" швидко викрили

Двоє чоловіків видавали себе за підлітків, намагаючись перетнути державний кордон за чужими свідоцтвами про народження. Їх затримали прикордонники Мукачівського загону.

Аферистів чекає адміністративна, а організаторів схеми – кримінальна відповідальність.

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Чоловіки видавали себе за підлітків

"Двох молодиків віком 20 та 21 року, які намагалися перетнути кордон за чужими свідоцтвами про народження, виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною. Чоловіки прибули в пункт пропуску "Лужанка" у супроводі 52-річного жителя села Королево, що у Берегівському районі", – йдеться у повідомленні.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляє, що махінатор мав із собою доручення від батьків, видані на установчі дані дітей 13 та 15 років, прізвища яких були вказані у наданих свідоцтвах про народження. Однак горе-аферистів інспектор прикордонного контролю викрив одразу.

"Тепер на молодиків, які прикидалися дітьми, чекає адмінвідповідальність, а особам, які сприяли їм у незаконному перетині кордону, загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переміщення осіб через кордон", – зауважили у Держприкордонслужбі України.

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