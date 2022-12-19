Відбили, але не на 100%, – в Київській ОВА розповіли про наслідки третьої атаки за тиждень
У ніч на 19 грудня росіяни завдали чергової атаки на Україну дронами-камікадзе. Зокрема вони втретє за тиждень атакували й столицю.
Станом на 10:51 ранку відомо, що наслідки є досить серйозними. Про це розповів голова Київської ОДА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Наслідки нічної атаки на Київщину
Так, внаслідок атаки, на жаль, є троє потерпілих. Також пошкоджені приватні будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Можливі перебої й зі зв'язком.
Наразі ж три райони області наразі відключені від електропостачання, заживлена виключно критична інфраструктура. Мовиться про:
- Обухівський,
- Вишгородський,
- Бучанський райони.
При цьому збитки були нанесені й внаслідок влучання іранських "мопедів", й внаслідок падіння їхніх збитих уламків.Зверніть увагу! Саме тому ніколи не варто нехтувати власною безпекою та ігнорувати сповіщення повітряної тривоги. Обов'язково спускайтеся в укриття або дотримуйтеся правила двох стін.
Можу констатувати, що дуже добре відпрацювало наше ППО. Була велика серйозна атака. Військові прокоментують зі свого боку, що саме відбувалося. Я можу тільки сказати про те, що майже все, що летіло, було відбито, але, на жаль, не на 100%,
– повідомив Олексій Кулеба.
Екстренні служби уже працюють
За словами голови Київської ОДА, на місцях з ночі працюють відповідні служби.
І державна служба надзвичайних ситуацій, і енергетики всі знаходяться на своїх місцях для того, щоб якомога швидше відремонтувати та полагодити систему і повернути електроенергію до споживачів,
– повідомив він.
Також для українців працюють розгорнуті "Пункти незламності". Там можна:
- отримати всю необхідну допомогу,
- зарядити мобільні телефони,
- отримати необхідну допомогу зі зв'язком.
"Окрім цього важливо говорити також і про те, що на сьогодні ми бачимо, що роботи ДСНС і тих фахівців, які мають зробити свою першочергову роботу, вони завершені. І зараз ми вже починаємо підходити до робіт щодо відновлення електроенергії", – підкреслив Олексій Кулеба.
Атака на Київ 19 грудня: головне
- Упродовж цілої ночі росіяни атакували Київ дронами-камікадзе. Перше повідомлення про влучання на Київщині з'явилося о 03:15, а вже після 4 ранку надійшла інформація про чергову хвилю атак.
- Олексій Кулеба близько 5 ранку підтвердив удари дронами. Він зазначив, що ППО працює як в області, так і в самій столиці.
- Кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
- Через атаку дронами в Києві 19 грудня впроваджують екстрені відключення світла. Графіки планового відключення цього дня не діятимуть.
- Загалом загарбники випустили 35 дронів по Україні, понад 20 з яких – на Київщину. При цьому над областю вдалося збити 15 "Шахідів".