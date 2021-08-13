Відбір голови САП точно обговорять, – Фурса про візит Зеленського у Вашингтон

Володимир Зеленський полетить з робочим візитом у Вашингтон 29 серпня. Там обговорюватимуть низку проблемних для України питань. Зокрема, точно запитають і про відбір голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це в ефірі 24 каналу заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він впевнений, що США цікавить ця тема.

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"Про САП точно говоритимуть. Про це постійно говорять наші міжнародні партнери. Ця тема лунає і в перемовинах з Міжнародним валютним фондом", – запевнив Фурса.

Водночас банкір утримався від прогнозу щодо того, чи лунатиме на зустрічі питання відбору директора Бюро економічної безпеки.

Фурса: Політики бояться, що трикутник запрацює

Інвестиційний банкір вважає, що незалежний голова САП, Антикорупційного бюро та загалом Антикорупційний суд – це трикутник, який повинен впевнено функціонувати. Цього в Україні немає.

"Ми нібито запустили антикорупційну інфраструктуру, але поки що жодного дня не було, щоб працював весь трикутник. Когось з них постійно будь-яка влада вибиває з трикутника", – сказав Фурса.

Політики бояться, що цей трикутник запрацює,

– зауважив банкір.

Він пояснив, що це пов'язано саме з боротьбою з корупцією, якої так боїться влада. На зауваження журналіста про запуск деолігархізації Фурса відповів, що це лише "імітація бурхливої діяльності".

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Відбір голови САП: коротко