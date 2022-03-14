Відбій: повітряна тривога у багатьох містах України тривала понад 5 годин

Близько 02:30 у ніч на 14 березня у більшості регіонів України завили сирени – громадянам потрібно було спуститися в укриття. Повітряна тривога тривала понад 5 годин.

Про відбій повітряної тривоги у різних містах та регіонах почали повідомляти приблизно о 7:40, пише 24 канал.

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Нагадаємо, вночі тривогу оголосили майже практично у всіх областях України. Детальний перелік можна побачити тут.

У МВС повідомили, що ніч була доволі складною. Під Києвом працювала артилерія, а у Харкові лунали вибухи.

Крім того, близько 5:30 вибухи чули й на Рівненщині. Як згодом повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, унаслідок авіаудару було пошкоджено телевізійну вежу. Зараз на місці працюють відповідні служби.

Що робити у випадку повітряної тривоги

Коли почуєте сирени, увімкніть радіо або телевізор – впродовж кількох хвилин там повідомлятимуть важливу інформацію.

Закрийте вікна, вимкніть світло та електроприлади, перекрийте газ.

Одягніть та візьміть із собою заздалегідь підготовлену "тривожну валізку" з набором необхідних речей. Зокрема, там мають бути документи й запас продуктів та води.

Якомога швидше вирушайте до найближчого укриття чи іншого безпечного місця.

За можливості попередьте про тривогу сусідів та допоможіть спуститися людям, які цього потребують.

Залишайте в укритті до сигналу відбою тривоги. Пам'ятайте, що покидати його раніше, небезпечно для життя.

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Якщо ви станете свідками спалахів чи вибухів, не публікуйте в мережі жодних фото, адрес і координатів. Це лише допоможе ворогу.