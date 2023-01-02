Відбудеться у Києві: у Зеленського назвали дату саміту Україна – ЄС

Україна продовжуватиме динамічну співпрацю з Євросоюзом у 2023 році. Наразі у Києві готуються до саміту Україна – ЄС.

Про це 2 січня повідомили на сайті Офісу Президента. Зазначили, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До теми ЄС визначився з датою саміту з Україною: Зеленського запросили у Брюссель

"Співрозмовники обговорили очікувані результати чергового саміту Україна – ЄС, який відбудеться третього лютого цього року в Києві, і домовилися активізувати підготовчу роботу", – написали в ОП.

Які теми обговорив Зеленський з фон дер Ляєн

Зеленський розповів очільниці Єврокомісії про ситуацію на фронті та наслідки постійних російських атак ракетами й дронами по цивільній інфраструктурі. Урсула фон дер Ляєн запевнила у солідарності з Україною. Вона обговорила із Зеленським шляхи постачання зброї для зміцнення потужності Збройних Сил України.

Окремою темою розмови стала реалізація нової програми макрофінансової допомоги Україні обсягом 18 мільярдів євро. Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 мільярдів євро вже в січні, – розповіли в ОП.

Крім цього, у діалозі Зеленського та фон дер Ляєн мовилось про:

закупівлю шкільних автобусів для постраждалих регіонів;

проєкту з відбудови 74 зруйнованих українських шкіл (їх планують реконструювати до вересня 2023 року);

виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії, які надали під час набуття статусу кандидата на членство в ЄС;

передвступні переговори для членства в ЄС.

Україна вступає до ЄС: останні новини