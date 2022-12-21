Шойгу "анонсував" нові наступальні дії в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заговорив про плани щодо нового наступу на Україну. Відбулося це під час обговорення завдань здійсненої мобілізації у Росії.

Росії потрібні мобілізовані для нового наступу

Так, Сергій Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії заявив, що нібито саме з цією метою і збирали мобілізованих. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Так, за словами міністра оборони країни-агресорки, мобілізацію росіян було проведено для:

стабілізації обстановки,

захисту нових територій,

проведення подальших наступальних дій.

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Зазначимо, що раніше в ISW зазначали, що країна-агресорка може знову здійснити повномасштабний наступ на Київ. Однак аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що успіхи росіян будуть малоймовірними, навіть якщо вони атакуватимуть столицю з Білорусі.

Усе через те, що російська армія деградувала та не має бойової потужності, яку вона мала при першій спробі захопити Київ у лютому 2022 року.

Також в ISW пригадали те, що російські загарбники не змогли захистити свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з-під Києва. А також зазначили, що Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати,

– зазначили експерти в матеріалі.

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