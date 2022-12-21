Шойгу "анонсував" нові наступальні дії в Україні
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заговорив про плани щодо нового наступу на Україну. Відбулося це під час обговорення завдань здійсненої мобілізації у Росії.
Росії потрібні мобілізовані для нового наступу
Так, Сергій Шойгу під час виступу на колегії Міноборони Росії заявив, що нібито саме з цією метою і збирали мобілізованих. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
Важливо Новий наступ Росії та ще одна спроба захопити Київ: що каже влада, ЗСУ та експерти
Так, за словами міністра оборони країни-агресорки, мобілізацію росіян було проведено для:
- стабілізації обстановки,
- захисту нових територій,
- проведення подальших наступальних дій.
Росія створює умови для повторного вторгнення
Зазначимо, що раніше в ISW зазначали, що країна-агресорка може знову здійснити повномасштабний наступ на Київ. Однак аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що успіхи росіян будуть малоймовірними, навіть якщо вони атакуватимуть столицю з Білорусі.
Усе через те, що російська армія деградувала та не має бойової потужності, яку вона мала при першій спробі захопити Київ у лютому 2022 року.
Також в ISW пригадали те, що російські загарбники не змогли захистити свої здобутки по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території з моменту відходу з-під Києва. А також зазначили, що Росія не встановила перевагу в повітрі та значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.
Українські війська, зі свого боку, підготували значні оборонні укріплення на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, ніж у лютому 2022 року. Місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє веденню маневреної війни, а можливі шляхи вторгнення з Білорусі до Києва пролягають через вузькі місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські війська вже навчилися захищати,
– зазначили експерти в матеріалі.
Можливий наступ росіян у 2023-му
- Останнім часом все частіше звучать припущення, що Росія може знову повторити свою спробу захопити столицю України та повторити масштабний наступ одразу з Півночі, Сходу та Півдня. Однак військове керівництво України передбачає такі варіанти й готується до будь-яких можливих сценаріїв.
- Про можливий масштабний наступ Росії говорить й міністр оборони України Олексій Резніков. На його думку, Путін готує масштабний наступ у новому році й для цього продовжуватиме мобілізувати своїх громадян. Адже, за словами міністра оборони України, основна тактика російських командирів – це м'ясорубка.
- Оцінив можливий повторний наступ окупантів на столицю й Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він не сумнівається у тому, що окупанти знову підуть на Київ, та наголосив, що Росія готує для цього близько 200 тисяч загарбників.