Для нас така, поки гіпотетична, зустріч є вкрай негативним сценарієм. Про це пише Вадим Денисенко.

Китай вичікує

Трамп не зміг переступити через себе і не попросив у Сі допомоги щодо головного для себе питання – відкриття Ормуза. Причина, напевне, криється в самовпевненості і не бажанні здатися слабким.

Щодо лідера Китаю, то він чітко демонструє: я готовий чекати і ви все одно прийдете до мене. Простіше кажучи, Трамп вірить, що до виборів встигне укласти якусь угоду з Іраном. Китай вважає, що для нього поки прийнятні обидва варіанти: і укладення угоди, і її відсутність.

Майбутні вибори в США, судячи з усього, призведуть до росту рівня хаотизаціі в американській внутрішній політиці. В цілому, це влаштовує Пекін, який вважає, що йому можна поки не переживати через санкційний закон Грема-Блюменталя. США надто залежні від китайських рідкісноземельних металів, а хаотизація внутрішніх процесів у Сполучених Штатах ослаблюватиме головного ворога Пекіна.

Українське питання

Україна на переговорах згадувалася побіжно, що і слід було чекати.

У цілому українська зовнішня політика зараз викликає дуже багато запитань без відповідей. От просто для розуміння: як можна в один день просити Трамппа, щоб той поговорив з лідером Китаю про тиск на Росію і відразу ж в інтерв'ю WSJ сказати про китайські дрони, які випробовуються в Україні? Складається відчуття, що права рука не знає, що робить ліва.

Зустрічі з Зеленським і Путіним

Зараз будуть багато говорити про тристоронню зустріч Трамп – Путін – Зеленський, яка ніби то може відбутися на саміті G-20. Вірогідність такої зустрічі зараз виглядає достатньо низькою. Вона можлива тільки у випадку підписання якогось великого договору. А з висоти сьогоднішнього дня, такий варіант розвитку подій виглядає майже міфічно.

Для нас зараз дуже важливо не допустити іншу зустріч: Трамп – Путін – Сі. Російська дипломатія наступні два місяці робитиме все, щоб зробити таку зустріч. І там це розглядають ще, звичайно, не як Ялту – 2, але точно, як аналог Тегеранськоі зустрічі 1943 року.

Для цього Путін буде готовий до певних поступок для американського і китайського бізнесу.