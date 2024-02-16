Відбувається підсилення, виділені додаткові боєприпаси, – Тарнавський про ситуацію в Авдіївці

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці. За словами генерала, там відбувається планове підсилення підрозділів.

Тарнавський також зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Наразі запеклі бої точаться в межах міста.

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Тарнавський розповів про ситуацію в Авдіївці

Генерал зазначив, що станом на 23 годину 15 лютого наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження,

– пояснив Тарнавський.

Він також підкреслив, що підготовлено нові позиції й продовжують готувати потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

"Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку. Управління військами – стійке та ефективне", – запевнив генерал.

Командувач ОСУВ "Таврія" також зауважив, що наше командування цінує кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата.

Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси й резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій,

– зазначив Тарнавський.

Ба більше, за його словами, Збройні Сили України та інші складові Сил оборони працюють єдиним монолітом на Авдіївському напрямку. Наостанок генерал запевнив, що всі разом українці обов'язково переможуть ворога.

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