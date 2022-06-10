Відбувся черговий обмін полоненими – додому повернувся голова однієї із ОТГ Миколаївщини

Віталій Кім повідомив, що 10 червня відбувся черговий обмін полоненими. Голова Шевченківської ОТГ, який понад 2 місяці перебував у полоні, повернувся додому.

Голова Миколаївської ОВА Кім розповів, що переговори тривали дуже довго. Інформацію тримали у таємниці. Однак наразі вже можна поділитися радісною інформацією: Олега Пилипенка – голову Шевченківської громади – вдалося звільнили з полону.

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Кім привітав його з поверненням додому й наголосив: тепер все буде добре.

Сьогодні 11-й був обмін завдяки Координаційному штабу з роботи з полоненими. Говорю про це сьогодні, бо два з чимось місяці був у полоні наш голова ОТГ Пилипенко. Ми його витягли, переговори тривали дуже довго,

– мовиться у повідомленні.

Пилипенко зник ще у березні 2022 року. Його дружина розповіла, що він поїхав розвозити хліб й не зміг повернутися.

Ситуація на Миколаївщині

Генштаб ЗСУ 9 червня повідомив, що російські загарбники хочуть заволодіти Херсонщиною та Миколаєвом, а тоді – створити сприятливі умови для наступу на Одесу. Наразі ворог веде позиційну оборону на таких напрямках:

Миколаївському;

Запорізькому;

Криворізькому.

Водночас ворог не полишає спроб відновити наступальні дії. Окупанти, вочевидь, хочуть на адміністративний кордон Запорізької області.

Кім також заявив, що наразі є ризик того, що Росія спробує наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Голова ОВА наголосив: Миколаївщина – один з двох регіонів, які зберігають суттєвий вихід до Чорного моря.

Однак українські герої вже досягли "деяких успіхів" упродовж останніх тижнів у контратаці на території сусідньої Херсонщини.

Втрати ворога

Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти рідну землю від російських загарбників. Станом на 10 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 31 900 ліквідованих російських військових. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

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