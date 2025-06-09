Відбувся новий обмін полоненими, – Зеленський
- 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, який триватиме в декілька етапів.
- Серед звільнених – поранені, важкопоранені та молоді українці до 25 років.
- Більшість повернутих перебувала у полоні з 2022 року, зокрема з початку повномасштабного вторгнення.
2 червня на прямих переговорах у Стамбулі Україна та Росія домовилися про обмін полоненими у трьох категоріях у форматі "всіх на всіх". 9 червня відбувся перший етап великого обміну.
Вдень президент Зеленський повідомив, що 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями, передає 24 Канал.
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Кого повернули
Глава держави не назвав конкретну кількість захисників, яких вдалося повернути у межах першого етапу обміну. Він уточнив, що серед звільнених – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.
Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі,
– йдеться у повідомленні політика.
Наші вдома / Фото телеграм президента
Тим часом Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що серед звільнених сьогодні – молоді українці до 25 років, переважно 2000 років народження. Це воїни ЗСУ, ДПСУ, НГУ, ТРО. Також є повернуті Захисники Морської піхоти України, Десантно-штурмових військ.
Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року, є ті, хто потрапив у полон у перші дні повномасштабного вторгнення.
До слова, у ГУР пояснили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.
Що передувало
- Глава російської делегації у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що російська сторона нібито ще 6 червня доставила 1212 тіл загиблих українських військових в район обміну. Також він сказав, що росіяни нібито передали Україні перший список з 640 поранених, важкохворих і молодих полонених, щоб почати обмін.
- За словами чиновника, українська сторона "несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими".
- У Координаційному штабі стверджують, що заяви представників держави-агресорки про начебто початок обміну за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
- 8 червня президент Зеленський казав, що окупанти досі не передали списки тих, кого мають віддати.