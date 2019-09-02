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      Відчуваю себе богом: в Одесі поліцейський їздив за кермом авто з пляшкою – відео

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      В Одесі поліцейський катався за кермом з пляшкою в руці
      В Одесі поліцейський катався за кермом з пляшкою в руці / Скріншот

      Одеський правоохоронець Сергій Коваль відзначився обурливим вчинком, та ще й сам оприлюднив це у мережі. Чоловік катався за кермом BMW з пивною пляшкою у руках та розповідав, що "відчуває себе богом".

      Відео з салону іномарки опублікував поліцейський у сторіс на своїй сторінці в інстаграм. Відомо, що він є співробітником Приморського райвідділу поліції Одеси.

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      На відео видно, що поліцейський за кермом автомобіля тримає у руці пивну пляшку і п'є з неї. Точна дата і час зйомки не відомі.

      Все життя так хотів на*уй їздити. П*зда. Відчуваю себе богом,
      – говорить Коваль.

      Увага! На відео присутня нецензурна лексика

      "Новий начальник, красиве життя. Модні машини. Особисті водії. Але зараз поки не про нього, зараз про любителів пити пивко за кермом модної тачки зі слідчого відділу. Послухайте мрії цього Бога. Мені додати нічого", – написав журналіст громадської організації "Безпечне місто" Юрій Головчук, який розповсюдив відео у фейсбуці.


      Одеський поліцейський Сергій Коваль / фото з інстаграму sergey_koval19

      Яке покарання передбачене за пиятику за кермом? У 2018 році Верховна Рада серйозно посилила штрафи нетверезих водіїв. Так, за керування транспортом у стані сп’яніння передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень із позбавленням прав на термін до 3 років.

      Якщо водія впіймають за це порушення повторно, йому загрожує штраф у 51 тисячу гривень та позбавленням права керування на термін від двох до трьох років.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Алкоголь Скандал Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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