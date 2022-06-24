Відео, де ЗСУ входять у Херсон – фейк: в ОВА закликали не поширювати неправдиву інформацію

У мережі з'явилось відео, на якому ЗСУ нібито заходять в Херсон. В ОВА наразі спростували інформацію.

Хотів би сказати, що це так, але, на жаль, поки такого немає. Про це заявив радник глави Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

До теми ЗСУ провели вдалий контрнаступ на Півдні: окупанти втекли до Ольгіного на Херсонщині

Чиновник наголосив, що тільки об'єктивна інформація допоможе схвалювати правильні рішення. Тому він закликав людей не поширювати фейки.

Всі ми чекаємо на наші Збройні сили і контрнаступ. Це обов'язково станеться, повірте,

– запевнив Хлань.

У Міноборони теж просять не поширювати інформацію про звільнення чи втрату населеного пункту. Такі дані вважаються некоректними. Слід чекати офіційної інформації від Генштабу. Тому заступниці міністра оборони Ганна Маляр наголошувала, що не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ.

Що відбувається на Херсонщині

Збройні Сили просуваються на Півдні та мають успіхи на лінії фронту. Раніше Хлань наголосив, що контрнаступ ЗСУ уже не зупинити й окупанти розуміють це. Крім того, російські окупанти почали готуватися до бою за Херсон. Жителів області почали просять евакуюватись.

Завдяки успішному контрнаступу ЗСУ, 24 червня частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла у район населеного пункту Ольгіне Бериславського району.

Активізувались партизани

У Херсонській області активно працюють партизани. Раніше повідомили, що в Херсонській області підірвали автомобіль політика-колаборанта Олексія Ковальова. Інформацію підтвердив голова розвідки Кирило Буданов. До речі, він розповідав, що ГУР тісно співпрацює з партизанами з окупованих територій.

Згодом у Херсоні підірвали автомобіль ще з одним колаборантом – Дмитром Савлученком. Вижити зраднику не вдалося. Також партизани залишили послання для ставленика Кремля Володимира Сальдо. Запевнили, що невдовзі прийдуть по нього.

У Міноборони теж просять не поширювати інформацію про звільнення чи втрату населеного пункту. Такі дані вважаються некоректними. Слід чекати офіційної інформації від Генштабу.

Тому заступниці міністра оборони Ганна Маляр наголошувала, що не треба писати у соцмережах деталі військових операцій ЗСУ.

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