Його вважали "сірою" людиною, – ексспівробітник КДБ пояснив, як Путін став головним диктатором

Диктатор Владімір Путін довгий час вважався "сірою мишею", яка не здатна стати самостійною політичною фігурою. Однак йому, на жаль, вдалося вирватися.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, прокоментувавши нещодавно опубліковане відео з Путіним та Собчаком, де вони відпочивають у Фінляндії на початку 1990-х років.

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Путін був "сірою мишею"

Найімовірніше, ця поїздка не була секретною. В ті часи Собчак, Путін та інші представники його команди неодноразово відпочивали у Фінляндії.

Загалом не скажу, що на цих кадрах є щось таке супер-пупер. Просто можемо глянути, яким був Путін, коли Собчак взяв його до себе в команду та доручив займатися міжнародними відносинами. Навіщо він це зробив? Йому потрібна була команда,

– розповів Жирнов.

Путін був для Собчака зручною людиною. Він виконував доручені завдання та не ставив багато питань.

До теми – дивіться розмову з колишнім співробітником КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Жирновим на ютубі 24 Каналу

За ці часи майбутній російський диктатор зміг стати мільйонером. Він організовував гуманітарну допомогу, на якій, очевидно, добряче заробив. Згодом він вибив собі місце в Москві, після чого став директором ФСБ, прем'єр-міністром, а вже потім і президентом.

Цікаво, що сім'я Єльцина не очікувала, що Путін буде самостійною політичною фігурою. Вони вважали його сірою та виконавчою людиною. Очікували, що будуть смикати його за нитки,

– вважає Жирнов.

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