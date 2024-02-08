Українські прикордонники збили три ворожі "Шахеди" на Півдні: ефектне відео

Вночі 8 лютого Росія атакувала Південь України іранськими дронами-камікадзе. Прикордонники продемонстрували процес збиття ворожих дронів на відео.

Ворожі дрони були запущені з південного узбережжя Криму. Кадри збиття "Шахедів" прикордонниками Одеського загону та Морохорони опублікували ДПСУ.

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Прикордонники збили три ворожі дрони

Збиття російських дронів-камікадзе українськими військовими: дивіться відео

Що відомо про атаку "Шахедами" 8 лютого