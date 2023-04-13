"Знову винна Україна": пропагандисти кинулися відбілювати відео зі стратою полоненого

Нещодавно в мережу потрапило відео, де російські найманці страчують українського полоненого. Реакція світу не змусила довго чекати – російських катів миттєво засудили.

Однак в Росії традиційно намагаються відбілити свою репутацію. Пропагандистські телеграм-канали почали поширювати наратив про те, що Україна винна у тому, що росіяни відрізали голову полоненому військовослужбовцю, передає 24 Канал.

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Країна-гній знову показала своє істинне лице

Деякі російські канали пишуть, що публікація ролика – це спроба показати російських солдатів як нелюдів.

Ціль противника – знищити Росію, розчленувати й стерти з лиця нашу країну, змусити нас сумніватись в собі, змусити нас соромитися слова "російський",

– йдеться у повідомленні окупантів.

Російські канали знову намагаються звинуватити у всьому Україну / Скриншот

Ми ж нагадаємо, що загарбники власноруч поширювали відео, де українському військовополоненому відрізають голову. А громадяни Росії, схвально реагуючи на страту військового, вкотре довели, що вони – звірі без найменшої каплі емпатії, людяності та адекватності.

Як на інцидент відреагували в Україні

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що російські окупанти отримають відповідь і відповідальності не уникнути.

На ролик також відреагували у Службі безпеки України. У відомстві заявили, що розпочато досудове розслідування цього воєнного злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про порушення законів та звичаї ведення війни.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що законна відповідальність буде за все. Ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що Міноборони встановлює особи воєнних злочинців. Вони відповідатимуть за скоєне звірство.