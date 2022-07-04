Відхід ЗСУ від Лисичанська не вплине на постачання зброї від Заходу, – військовий аналітик

Українські захисники були змушені відійти з Лисичанська, щоб уникнути значних втрат. Експерти вважають, що ці зміни на лінії фронту не вплинуть на рішення Заходу щодо постачання озброєння.

Про це 24 каналу розповів військовий аналітик Денис Попович. Він каже, що активізація західної допомоги пов'язана не з лінієї фронту.

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За його словами, це більше пов’язано з військовими злочинами окупантів, зокрема в Бучі, Кременчузі тощо.на жаль, такого зв'язку немає з бойовими діями на фронті.

Денис Попович наголосив, що всі рішення вже ухвалені, збройна допомога поступово до нас надходить. Про це свідчить і постачання HIMARS та NASAMS.

Я не думаю, що відхід від Лисичанська буде якимось чином впливати на постачання західної зброї. Цей відступ був зумовлений ситуацією на фронті, адже місто могло опинитися в оточенні,

– пояснив експерт.

Попович каже, що для збереження життя військ вирішили ухвалити рішення про відведення сил з Лисичанська.

Відхід ЗСУ з Лисичанська: що відомо

3 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило непросте рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів.

Адже там російські окупанти мали перевагу в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі.

Президент Володимир Зеленський подякував героям за правильне рішення. Він наголосив, що ЗСУ обов'язково повернуться у місто та виженуть з нього російських окупантів.

Інститут вивчення війни з’ясував, що діями окупантів у районі Лисичанська керували одразу 2 російські генерали – Олександр Лапін та Сергій Суровікін. Очевидно, це було важливо для президента Росії Володимира Путіна.

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