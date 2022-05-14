Відіб'ємо і Донецьк, і Луганськ, – у МВС пояснили, чому ЗСУ не може спішити з контрнаступом
Збройні Сили України поступово йдуть у контрнаступ. Українським захисникам вдається один за одним звільняти населені пункти на деяких напрямках.
Однак, на жаль, війна ще триває і попереду багато втрат. Про це 24 каналу заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Як пояснив Смірнов, втрати, яких зазнав Радянський союз при захопленні Німеччини під час Другої світової війни – були просто колосальними. Якби вони не спішили, то могли б вберегти сотні тисяч своїх солдатів.
"Ми – не готові на таке йти і віддавати життя наших солдат, щоб завтра повісити десь український прапор. Ми однозначно відіб'ємо все, зокрема, і Донецьк, і Луганськ у найближчій перспективі", – підкреслив радник МВС.
Ми однозначно це зробимо, але не потрібно спішити,
– додав він.
За словами Смірнова, військово-політичне керівництво України має стратегічні плани, при різних ймовірних розвитках подій.
"Зараз основне завдання не у відвойовуванні територій, а у завданні якомога більшої шкоди ворогу", – наголосив радник міністра внутрішніх справ.
Смірнов про ситуацію на фронті: дивіться відео
Яка ситуація на Донбасі: головні новини
- Вчора, 13 травня, у Генеральному штабі Збройних Сил України прозвітували про ситуацію на основних напрямках фронту.
- В установі повідомили, що російські окупанти продовжують обстрілювати Схід нашої держави й намагають просунутись. Однак ворог здебільшого не має жодного успіху.
- Нааприклад, на Донецькому та Таврійському напрямках тривають ворожі обстріли позицій Збройних Сил України.
- Водночас на Сєвєродонецькому напрямку вороги здійснюють вогневий вплив у районі населеного пункту Рубіжне.
- Крім того, складною ситуація залишається у Маріуполі. Місто уже понад 2 місяці перебуває у блокаді ворога, тривають постійні обстріли. Окупанти зосередили свої основні зусилля на блокуванні наших захисників та захисниць у районі заводу "Азовсталь".
- 13 травня вранці міська рада Маріуполя повідомила, що російські окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись всередину заводу "Азовсталь".