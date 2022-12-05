"Відіб'ємося": у Зеленського просять не ігнорувати повітряну тривогу на тлі можливої атаки

По всій Україні в обід 5 грудня оголосили повітряну тривогу. В Офісі Президента України закликали не ігнорувати сигнали тривоги через можливу атаку Росії.

До українців звернувся керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко. Єрмак у соцмережах написав не ігнорувати повітряну тривогу та додав, що "відіб'ємося".

До теми У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів

Росія здійснила пуски ракет

Кирило Тимошенко теж закликав не нехтувати безпекою та перейти в укриття під час повітряної тривоги.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що Росія вже здійснила запуск ракет.

Прошу мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу та негайно пройти в укриття,

– написав Марченко.

Очільник Миколаївської ОВА повідомив, що у повітрі є крилаті ракети.

У ДСНС закликали зберігати інформаційну тишу

У ДСНС теж закликали не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" й перебувати в укриттях.

"Зберігайте інформаційну тишу! Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракетну загрозу