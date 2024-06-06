Видихнемо тільки тоді, коли Росія розпадеться: Черник проаналізував заяву Байдена
Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає забезпечення того, щоб Росія "ніколи, ніколи, ніколи, ніколи" не окупувала Україну. Проте, на його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.
Про мир у щоденному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.
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Яким може бути мир
На його думку, по справжньому ми видихнемо тільки тоді, коли Росія розпадеться, у них заберуть ядерну зброю, а також їх відсічуть від дармових ресурсів Сибіру. При цьому найголовніше: те, що залишиться від Росії, пройде повноцінну санацію.
Я палкий прихильник, щоб ця країна стиснулася до кордонів 1471 року. Чому до цього? Тоді була Москва й кілька областей навколо неї,
– розповів Петро Черник.
Зараз буде відбуватися пошук формули миру, зокрема на саміті у Швейцарії. Її обовʼязково знайдуть. Проте якщо Росія зберігається у тому вигляді, в якому вона є, має всі перелічені ознаки, а головне "вєлічіє" – тоді питання наступної російсько-української війни лише питання часу.
"Ми будемо мати оцей якийсь період 1,3,5,10,15 років. Я направду не знаю. Виключно для того, щоб ретельніше й краще підготуватися до наступної війни", – додав Черник.
Яку техніку шукає Росія
Військовий експерт нагадав, що ще з 60-х років Радянський Союз продав свою техніку у понад 30 держав. Це Латинська Америка, Африка, Азія, Малайзія, Індонезія, Індія, той самий Китай, Судан, Кенію і ще дуже-дуже багато.
Цього мотлоху у них вироблено багато. Якщо танки, то найімовірніше, мова про Т-55, Т-54, Т-62 й максимум Т-72,
– розповів Петро Черник.
"Запаси на складах у Росії дуже худнуть. На цю хвилину у них сукупно лишилося до 3,5 тисячі танків, які можна відремонтувати й поставити до строю", – наголосив експерт.
При цьому деякі вузли та механізми абсолютно непридатні. Той самий Т-72, який є наймасовішим та найвлучнішим, – взагалі виробляти його не можуть. Немає всіх технологічних ланцюжків, а отже доведеться йти за методом “канібалізму”. Тобто знімати з 2 – 3 робочих машин все необхідне й ліпити одну більш-менш таку, як треба.
Які ще теми аналізував Черник
- Наслідки скасування заборони на удари по російській території. Військовий експерт повідомив, що поки немає підтвердження за цей час застосування С-300 по Харкову. Росіяни посунули все в глибину, а це означає, що ракета у випадку запуску буде довше у повітрі, тому є час її засікти й збити.
- Чи дозволить США бити у глибокий тил. На думку Черника, усе можливо. Адже американці йдуть для себе дуже зрозумілою парадигмою – малими кроками. Тобто вони роблять один крок й спостерігають, що відбувається.
- На думку Петра Черника, Третя світова війна вже почалася по факту. Він порівняв, що наразі схоже ніби ми в умовному жовтні 1939 року. Тоді ще можна було душити “гідру” значно меншою кровʼю. Тільки, на жаль, британці та американці не відважилися й от зараз США не відважується.