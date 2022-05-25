Росіяни можуть зробити з Маріуполя військову базу, – Андрющенко
Всі події на сьогодні вказують, що окупанти планують зробити у Маріуполі військову базу. Вони все ж таки хочуть запустити порт, аби перекидати вантажі та вивозити усе награбоване.
Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що ситуація у Маріуполі нагадує гетто, адже зараз все важче виїхати та заїхати в місто.
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У Маріуполь завезли кадирівців замість "народнай міліциї ДНР", це зробили для того, аби вони "знешкоджували небезпечні елементи". Окрім того, ці кадирівці виконують також і функцію "мобільних патрулів", облаштовують блокпости, тим самим перекривають ще вчора можливі шляхи до евакуації,
– говорить Андрющенко.
За словами Петра Андрющенка, це все відбувається, вони перенаправляють морем накрадене і зараз. Росіяни також зацікавлені у відновленні роботи комбінату Ілліча, принаймні тих частин, які вціліли. За словами радника мера Маріуполя, також є певні ватажки окупантів, які пропонують перетворити Маріуполь на "новий Грозний".
Останні новини про Маріуполь
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти розпочали процес надання російських паспортів для маріупольців. За організацією злочинної зміни громадянства стоїть квазіреспубліка "ДНР", яка і дала старт для отримання паспорта країни-агресорки.
- Також Андрющенко повідомив, що російські окупанти заявляють нібито в Маріуполі порт запрацював у звичайному режимі. За його словами, технічно для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, якої немає. Навіть велика кількість генераторів, які також відсутні, не забезпечать повноцінну роботу порту.
- Протягом майже трьох місяців російські військові знищували Маріуполь, де відсутні базові потреби для існування. Нещодавно у ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.
- Поблизу міста супутник зафіксував три великі місця ймовірного масового поховання. На території Маріуполя досі залишається понад 100 тисяч людей. При цьому Росія продовжує здійснювати примусову депортацію українців.
- Донедавна точилися важкі бої за "Азовсталь", де перебували українські військові та мирні люди. На початку травня вдалося вивезти цивільних. Після цього 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових.
- За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів. Українських захисників та захисниць вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.
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