Росіяни можуть зробити з Маріуполя військову базу, – Андрющенко

Всі події на сьогодні вказують, що окупанти планують зробити у Маріуполі військову базу. Вони все ж таки хочуть запустити порт, аби перекидати вантажі та вивозити усе награбоване.

Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також зазначив, що ситуація у Маріуполі нагадує гетто, адже зараз все важче виїхати та заїхати в місто.

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У Маріуполь завезли кадирівців замість "народнай міліциї ДНР", це зробили для того, аби вони "знешкоджували небезпечні елементи". Окрім того, ці кадирівці виконують також і функцію "мобільних патрулів", облаштовують блокпости, тим самим перекривають ще вчора можливі шляхи до евакуації,

– говорить Андрющенко.

За словами Петра Андрющенка, це все відбувається, вони перенаправляють морем накрадене і зараз. Росіяни також зацікавлені у відновленні роботи комбінату Ілліча, принаймні тих частин, які вціліли. За словами радника мера Маріуполя, також є певні ватажки окупантів, які пропонують перетворити Маріуполь на "новий Грозний".

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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти розпочали процес надання російських паспортів для маріупольців. За організацією злочинної зміни громадянства стоїть квазіреспубліка "ДНР", яка і дала старт для отримання паспорта країни-агресорки.

Також Андрющенко повідомив, що російські окупанти заявляють нібито в Маріуполі порт запрацював у звичайному режимі. За його словами, технічно для роботи порту та відновлення перевалки вантажів потрібна електрика, якої немає. Навіть велика кількість генераторів, які також відсутні, не забезпечать повноцінну роботу порту.

Протягом майже трьох місяців російські військові знищували Маріуполь, де відсутні базові потреби для існування. Нещодавно у ВООЗ застерегли, що через відсутність водопостачання у Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Поблизу міста супутник зафіксував три великі місця ймовірного масового поховання. На території Маріуполя досі залишається понад 100 тисяч людей. При цьому Росія продовжує здійснювати примусову депортацію українців.

Донедавна точилися важкі бої за "Азовсталь", де перебували українські військові та мирні люди. На початку травня вдалося вивезти цивільних. Після цього 16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових.

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів. Українських захисників та захисниць вивезли на окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

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