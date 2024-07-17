Один з блоків АЕС вийшов з ремонту: як це вплине на відключення світла

Енергоатом під'єднав до енергетичної мережі України енергоблок-тисячник, який перебував у плановому ремонті.

Крім цього, всі інші енергоблоки Компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

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Як це вплине на ситуацію зі світлом

Енергоатом повідомив, що достроково під'єднав до енергомережі черговий енергоблок. У ньому перевантажували ядерне паливо, також сам блок виходив у плановий ремонт.

У компанії повідомили, що повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.

Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт,

– повідомив Енергоатом.

Тим часом наразі унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії. Зокрема 17 липня велику частину доби діють одразу 4 черги відключень.

Коли відключень може стати менше

Нагадаємо, що раніше виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив, що відключень може стати менше в кінці цього тижня. Він повідомив, що з ремонту вийде низка генеруючих потужностей.

Раніше в Укренерго казали, що "ставатиме легше й з плином часу". Зокрема у серпні, вересні та жовтні відключень повинно бути менше. Однак це за позитивного сценарію, тому що Україна не може прогнозувати атаки ворога.